Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Ciptakan Pemuda Perduli Lingkungan

BANJARMASINPOST,CO.ID,BANJARMASIN - Sebanyak 26 Pemuda dan pemudi perwakilan dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengikuti seleksi Pemuda Perduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) 2021, Rabu (1/9/2021) sore.

Kegiatan seleksi Pepelingasih ini diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan selama empat hari dari 1-4 September di Amaris Hotel di Jalan A Yani Km7 .

Seleksi sendiri langsung dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan H Hermansyah. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 26 pemuda dimana masing masing kabupaten/kota mengirimkan dua peserta.

Para peserta pun dibekali pengetahuan dari Dispora,Dinas Lingkungan Hidup, Walhi, Sahabat Bekantan dan lainnya.

Kepala Dispora Kalsel H Hermansyah saat membuka kegiatan mengungkapkan peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah perwakilan terbaik dari daerah masing-masing.

"Yang masuk disini adalah yang terbaik di kabupaten/kota masing-masing dan kita pilih disini yang terbaik nantinya atau best of the best untuk tingkat provinsi kalsel,''ucapnya.

Herman mengungkapkan nantinya para pemuda yang terpilih nantinya kemungkinan akan 'bergelimpang sampah', bersusah payah menanam pohon. Ini karena mereka adalah duta lingkungan sehat.

" Sehat dan bersih tak mudah, ketika diaplikasi tak mudah, melaksanakan pasti ada kesulitan . Adik adik generasi terbaik. Walau pun tak terpilih tetap jadi kepanjangan tangan kami agar Kalsel bersih dan bebas sampah," ucap Herman.

Selain itu peran aktif pemuda sangat mereka harapkan karena estafet kepemimpinan harus disiapkan untuk menjado pemimpin masa depan. Untuk itulah empat hari kedepan para pemuda ini akan mendapatkan pembekalan-pembekalan dan harus disiapkan dan apa dilakukan dalam rangka ciptakan pemuda yang perduli lingkungan hidup..(banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)