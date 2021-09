Kisah Cinta Spiderman dan MJ di Dunia Nyata, Efek Kedekatan Tom Holland dan Zendaya Saat Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan dekat antara aktor Tom Holland dan Zendaya yang memerankan Peter Parker atau Spiderman dan MJ sudah lama diungkap ke publik.

Meski begitu, baik Holland maupun Zendaya selalu membantah bila mereka sedang berpacaran.

Pertemuan Holland dan Zendaya berawal dari saat ditunjuk untuk bermain di film Spider-Man: Homecoming yang dirilis pada 2017.

Pda film tersebut Holland memerankan karakter utama Peter Parker sementara Zendaya berperan sebagai Michelle Jones (MJ), salah satu sahabat Parker di sekolah.

Pada 2019, mereka kembali beradu akting di sekuel Spider-Man: Far From Home. Lalu berlanjut pada Spider-Man: No Way Home (2021).

Kini dalam rangka merayakan ulang tahun Zendaya, Holland beri ucapan mesra.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Kompas.com, Rabu (1/9/2021) kemarin, Holland merayakan ulang tahun Zendaya yang ke-25 dengan mengunggah satu foto di Instagram yang disertai pesan bernada mesra.

Di dalam foto itu, Zendaya menyandarkan kepala ke bahu Holland dan memotret cermin.

"My MJ, selamat ulang tahun. Telepon aku saat kamu sudah xxx," tulis aktor berusia 25 tahun tersebut.

Postingan Instagram Tom Holland merayakan ulang tahun Zendaya jadi sorotan (instagram @tomholland123)

Zendaya lalu membalas unggahan Holland dengan memberikan komentar "telepon sekarang," disertai emoji hati berwarna merah.