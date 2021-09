Inventarisasi 5.200 Aset, BPKAD Tanah Bumbu Terjunkan Tim

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Dalam rangka menata pengelolaan aset daerah berupa tanah, gedung dan bangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu menerjunkan Tim tenaga terlatih untuk melakukan inventarisasi ke lapangan.

Tim Inventarisasi yang terdiri dari 40 orang ini, dilepas langsung Bupati dr Zairullah Azhar, didampingi Kepala BPKAD Tanbu H Syamsudin dan Kepala Dinas Perkimtan, H Ansyari Firdaus, di Ruang Bersujud I Perkantoran Gunung Tinggi, Senin (6/9/2021).

"Aset kita ini jumlahnya sebanyak 98 ribuan. Jadi Tim terdiri dari 40 orang akan turun ke lapangan. Mereka ke desa, kecamatan dan semua ada invetaris aset kita didata," ungkap Kepala BPKAD, H Syamsuddin, usai pelepasan Tim Inventarisasi.

Dijelaskan mantan Camat Simpang Empat ini, sebenarnya total aset Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 98 ribu lebih. Namun tahap pertama di inventarisir sebanyak 5.200 aset yang akan diambil titiknya secara kontinyu selama 2 bulan kedepan.

"Yakni sebanyak 800 titik aset tanah bangunan. Kemudian 1.700 titik tanah jalan, serta 2.700 titik gedung dan bangunan," bebernya.

Tujuan dari inventarisasi ini dalam rangka menjaga aset untuk memenuhi instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Siapun nantinya pihak yang mau mengetahui titiknya dimana, cukup menekan tombol dari sebuah sistem aplikasi, bisa diketahui penggunaannya. Sudah ada by name by address penggunanya," sambungnya.

Terkait ada aset yang dimanfaatkan pihak lain, hasil inventarisir akan diketahui. Semuanya kedepan akan bisa dikontrol melalui sebuah sistem aplikasi yang segera diluncurkan.

"Nanti kelihatan disitu kalau ada aset yang digunakan pihak tidak berkepentingan atau berkepatutan dalam hal ini," tandasnya.