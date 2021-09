Nasib Ayu Ting Ting & Saipul Jamil Hingga Gisel di YouTube, Intip Posisi Daftar Youtuber Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Posisi Baim Wong merosot, Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier peraih uang terbanyak di Daftar Youtuber Indonesia. Ini nasib Ayu Ting Ting dan Saipul Jamil.

Ya, kalangan artis dan presenter seperti Gisel atau Gisella Anastasia hingga Michael Yukinobu de Fretes atau Nobu juga jadi youtuber.

Tak Ada Ayu Ting Ting dan Saipul Jamil di posisi 10 besar. Yuks, kita intip Daftar Youtuber Indonesia paling kaya raya di awal bulan September 2021.

Juga bisa diintip kondisi youtube Gisel dan Nobu.

Penghasilan Ayu Ting Ting dari youtube berada jauh di bawah Raffi Ahmad dan Baim Wong.

Begitu juga dengan Saipul Jamil sebagai youtuber pendatang baru.

Sementara itu, seusai tersandung kasus video syur dengan Michael Yukinobu de Fretes , akun youtube Gisella Anastasia juga berada di posisi jauh dari artis yang lain.

Dihimpun oleh Banjarmasinpost.co.id dari data Social Blade, Selasa (7/9/2021) Raffi Ahmad menjadi Youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 22.900 hingga US$ 366.600 per bulan.

Jumlah tersebut setara Rp 325,94 juta - Rp 5,21 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Meskipun Raffi Ahmad hanya berada di urutan keempat terbanyak subscribers dengan total 21,3 juta saja.

