Aksi Lidah Melet Gisel di TikTok Bikin Heboh Lagi, Video Pacar Wijin ini Ramai Ditonton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Heboh promo 9.9 TikTok Shopping Sale, aksi Gisel atau Gisella Anastasia bergoyang kembali bikin heboh.

Video goyangan pacar Wijin atau mantan istri Gading Marten itu ditonton jutaan kali.

Lincah meliukan tubuh, Gisel jadi perhatian karena aksi lidah meletnya mengingatkan penggemar akan video syur bersama Nobu atau Yukinobu de Fretes.

Pada penampilannya kali ini Gisel tampak elegan mengenakan celana jeans ketat.

Aksi Gisel di TikTok memang selalu heboh jadi tontonan.

Ada 6 juta kali lebih aksi Gisel itu ditonton. Lihat foto aksi Melet Gisel berikut ini, Kamis 9 September 2021 :

Aksi Gisel di TikTok (Tangkapan layar Gisel Tiktok)

Teringat bagaimana aksi lidah melet Gisel jadi sorotan di vlog Denada tempo lalu.

Menjadi bintang tamu di YouTube Denada, mantan istri Gading Marten ini bicara kesalahan setelah heboh video syur mirip Gisella Anastasia.

"Kayak 'enggak banget loh', di sini kayak ditunjuk "you're not so good example", gitu-gitulah banyak penghakiman dari mana-mana," ujar Gisella Anastasia dalam kanal YouTube Denada Official.

Sebelum lanjut kisahnya, simak video aksi lidah melet Gisel di video TikTok ini :