Hasil FP3 MotoGP Aragon 2021 Sesi Moto3, Dennis Foggia Tercepat, Andi Gilang Posisi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Aragon 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (12/9/2021) di Sirkuit Aragon mulai pukul 19.00 WIB. Hasil Free Practice Moto3 tersedia di artikel untuk update posisi pebalap Indonesia, Andi Gilang.

Siaran Langsung MotoGP 2021, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP Aragon 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id serta Hasil MotoGP terus update di artikel banjarmasinpost.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (10/9/2021) mulai jam 15.00 WIB dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming Fox Sports 2 pada Minggu 12 Agustus 2021. Hasil Free Practice Moto3, Andi Gilang di posisi belakang.

Jadwal Live Streaming MotoGP Aragon 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 11 September 2021 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan Fox Sports 2. Hasil MotoGP terus update di artikel banjarmasinpost.co.id

Pembalap Leopard Racing, Dennis Foggia, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) Moto3 Aragon di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, pada Sabtu (11/9/2021).

Pembalap Italia ini diikuti oleh pembalap GASGAS Aspar Team, Izan Guevara, di posisi kedua, dan pembalap Petronas Sprinta Racing, Darryn Binder, di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Indonesian Racing Team Gresini, Gabriel Rodrigo, dan pembalap Red Bull KTM Tech 3, Deniz Oncu.

Dennis FOGGIA - Leopard Racing

Izan GUEVARA - GASGAS Aspar Team

Darryn BINDER - Petronas Sprinta Racing