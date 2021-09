BTS akan Gelar Konser Online Permission to Dance On Stage, Catat Waktunya

BANJARMASINPOST.CO.ID- Boy grup BTS akan kembali menyapa kerinduan para ARMY di seluruh dunia .

Apa itu?. Ya idola mereka BTS akan menggelar konser online Permission to Dance On Stage pada 24 Oktober mendatang.

Konser online ini pastinya akan disambut antusias para ARMY setelah April 2021 lalu, BTS harus membatalkan tur dunia Map of The Soul Tour mereka karena pandemi Covid-19

Mengutip dari Soompi, Rabu (14/9/2021), konser utama tersebut bahkan telah diresmikan bersamaan dengan pengumuman tersebut.

Poster dihiasi dengan warna CD singel “Butter” yang berisi lagu terbaru mereka “Permission to Dance”.

Selain itu, poster juga tertulis informasi konser akan diadakan pada 24 Oktober 2021 pukul 18.30 KST atau 20.30 WIB.

Adapun, Permission to Dance On Stage adalah konser pertama BTS sejak konser online mereka Map of The Soul ON:E yang disiarkan langsung pada Oktober 2020.

