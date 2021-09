Ucapan Ke Ariel NOAH Curi Perhatian, Kini BCL Posting Kalimat Khusus di Hari Ultah Ashraf Sinclair

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat ramai dikabarkan terlibat hubungan spesial dengan musisi Ariel NOAH, postingan Bunga Citra Lestari di hari ulang tahun Almarhum Ashraf Sinclair kembali disorot.

Usai berpulangnya Ashraf Sinclair, BCL ramai dijodohkan dengan Ariel NOAH akibat chemistry keduanya dalam membawakan lagu duet beberapa waktu lalu.

Bahkan saat BCL sedang ditimpa duka akibat kepergian sang suami, Ariel NOAH terlihat memberi dukungan pada pelantun Cinta Sejati tersebut.

Meski demikian, keduanya mengaku sejauh ini hubungan antara Ariel dan Unge hanya sebatas sahabat dan rekan kerja semata.

Bahkan Unge dengan tegas mengatakan untuk saat ini dirinya belum memiliki keinginan untuk kembali membina hubungan dengan pria manapun.

Semasa hidup, BCL dan Ashraf memang dikenal sebagai pasangan selebritis yang memiliki rumah tangga harmonis dan jauh dari berbagai berita miring.

Meski telah ditinggal sang suami yang lebih dahulu berpulang, BCL tampaknya masih begitu mencintai Ashraf Sinclair.

Hal ini terlihat dari sikap BCL yang masih sering membagikan momen kemesraannya dengan Ashraf melalui media sosial milikinya.

Seperti yang dilansir lewat unggahan di akun instagram pribadinya, Sabtu (18/9/2021), di hari ulang tahun Ashraf yang ke-42 tepat pada jam 12 malam ibu satu anak ini membagikan momen romantis saat dirinya dan almarhum sang suami tengah berlibur bersama.

"Hey you.. On this special day, i want to say thank you for everything.. You will forever be a part of me and live on in my heart.. Happy birthday," bunyi kalimat khusus yang diposting Unge.