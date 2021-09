VIDEO Diesnatalis Ke-31 FK ULM Angkat Budaya Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (FK ULM) menyelenggarakan acara Dies Natalis ke-13 secara luring dan daring, Sabtu (18/9/2021).

Tema yang diusung pada kegiatan di kampus di Banjarbaru ini adalah The Old Wind Brings a New Atmosphere atau Mengangkat Kembali Budaya Banjar yang Mulai Luntur dengan Atmosfer yang Baru.

Kegiatan tersebut dihadiri Dekan FK ULM, Dr Iwan Aflanie, dr, MKes, SpF, SH, Kepala Dinas Kabupaten Banjar dr Diauddin, MKes, perwakilan PT Arutmin Satui, Koordinator Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Koordinator Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Koordinator Program Studi Psikologi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan lainnya.

"Pelaksanaan digelar dalam tiga tahapan, bakti sosial, lomba dan webinar. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terlaksana," kata Agianto, Ketua Pelaksana Dienatalis FK ULM, Agianto, SKep, Ns, MNS, PhD.

Untuk lomba, sambungnya, merupakan perwakilan dosen, tenaga kependidikan dan alumni Ilmu Kesehatan Anak Fakultas FK ULM.

Dari tema Gawi Sabumi Wujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kebanggaan terhadap sasirangan, diharapkan mampu mengangkat kembali budaya banjar yang mulai luntur dengan atmosfer yang baru.

Sementara itu, Iwan Aflanie mengatakan, tidak terasa FK ULM telah memasuki usia 31 tahun.

"Kami berharap Fakultas Kedokteran bisa semakin maju dan semakin banyak sumbangsih terbaik untuk NKRI khususnya Banua kita, Kalimantan Selatan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menjelaskan terkait kerja sama dengan PT Arutmin.

Kerja sama sudah berjalan sejak lama, namun di hari ini kembali memperluas, serta memperkuatnya secara lebih formal dalam bentuk memperluas desa binaan, d iantaranya di wilayah PT Arutmin Satui.