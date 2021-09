Posisi Raffi Ahmad & Nagita Slavina Tergeser, Atta Halilintar Cuma Terima Uang Segini Perbulannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar Youtuber Indonesia 2021. Akhir pekan kedua September 2021, Deddy Corbuzier tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Bagiamana nasib Raffi Ahmad , Nagita Slavina , Atta Halilintar, Baim Wong , Paula Verhoeven , Ria Ricis di Daftar Youtuber Indonesia 2021.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (18/9), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Yakni di rentang US$ 29.800 hingga US$ 477.000 per bulan. Jumlah itu setara Rp 423,16 juta hingga Rp 6,77 miliar (kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Deddy Corbuzier menggeser dominasi Raffi Ahmad sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Raffi Ahmad sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Kini Raffi Ahmad melalui akun Rans Entertainment menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 20.900 - US$ 335.000 setara Rp 296,78 juta - Rp 4,76 miliar.

Sementara Baim Wong di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia terkaya dengan perkiraan penghasilan bulanan di rentang US$ 18.100 - US$ 290.000 setara Rp 257,02 juta - Rp 4,12 miliar.

Berikut ini daftar lima youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1. Deddy Corbuzier