Ratu Felisha Tak Kapok Berumah Tangga, Berharap Suami Ketiga Menemani Sampai Akhir Hayat

BANJARMASINPOST.CO.ID- Gagal dua kali berumah tangga tak membuat artis Ratu Felisha trauma berumah tangga.

Artis cantik ini tetap optimis untuk rumah tangganya nanti tak seperti pernikahannya sebelumnya.

Ratu Felisha pun optimis jika nantinya menikah untuk ketiga kalinya maka akan jadi pernikahannya terakhir.

Sekedar diketahui, pernikahan kedua artis cantik ini dengan Ari Pujianto pada 2016 lalu juga berujung perpisahan pada 2020 lalu



Perbincangan Ratu Felisha ini terungkap pada kanal YouTube Venna Melinda Channel, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Ditanya Apa Masih Perjaka Oleh Boy William, Tegas Verrel Bramasta Jawab Ini

Baca juga: Bikin Bergidik, Nafa Urbach Mengaku Diancam Keluarganya Akan Dihabisi Gegara Ini

Kepada Venna Melinda, Ratu Felisha yakin apabila pernikahan ketiganya nanti tak akan bernasib sama seperti yang sebelum-sebelumnya.

"Yang jelas sih nanti nih kalau ketemu dan kalau dikasih yang ketiga Insya Allah bakal jadi yang terakhir," ucap Feli, sapaan akrab Ratu Felisha.

"Berasa aja alam semesta nanti akan kasih aku yang terbaik. Kan save the best for last." sambungnya.

Dari kegagalan dua pernikahannya, perempuan 38 tahun ini tentu banyak belajar agar tidak mengalami hal serupa.

Ratu Felisha bahkan yakin jika suami ketiganya kelak adalah yang akan menemaninya hingga akhir hayat.