Insiden Belahan Rok Adik Ayu Ting Ting Tuai Nyinyir, Iis Dahlia Ucap Ini ke Syifa yang Lulus Skripsi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan hanya pedangdut Ayu Ting Ting bersama orangtuanya Abdul Rozak dan Umi Kalsum yang kerap kena nyinyir.

Kali ini, adik Ayu Ting Ting yakni Assyifa Nuraini atau Syifa juga kena nyinyir netizen.

Bahkan, nyinyiran itu muncul setelah taten Bilqis Khumaira Razak itu lulus ujian skripsi.

Awalnya, Ayu Ting Ting membagikan kabar kelulusan sang adik dalam ujian skripsi.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ayu lewat Instagramnya @ayutingting92.

Mantan istri Enji Baskoro itu pun membagikan foto bersama sang adik.

Dalam foto itu, Ayu tampak mengenakan kemeja hijau dipadu celana hitam.

Sedangkan, Syifa mengenakan kemeja putih dengan almamater dan rok hitam.

"Happy graduation my lovely sister.....congrats adek teteh lulus alhamdulillah. proud of u dek, so happy," tulis Ayu Ting Ting.

Tampilan Syifa adik Ayu Ting Ting saat lulus skripsi disorot (instagram ayutingting92)

Melihat kolom komentar, sederet selebritas ikut mengucapkan selamat kepada Syifa.