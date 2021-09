KalselPedia - Rektor UIN Antasari Banjarmasin 2017-2021, Prof Dr H Mujiburrahman, MA

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Prof Dr H Mujiburrahman, MA, merupakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin periode 2017-2021.

Guru Besar Bidang Sosiologi Agama ini lahir di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 9 Desember 1971.

Pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah (tamat 1989), Madrasah Aliyah Al-Istiqamah (tamat 1990), Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (tamat 1994), Faculty of Religious Studies, McGill University, Kanada (tamat 2000), dan Faculty of Arts and Humanities, Utrecht University, Belanda (tamat 2006).

Sebelum menjadi Rektor di UIN Antasari Banjarmasin, pria yang sudah menerbitkan puluhan buku dan artikel di jurnal ilmiah nasional dan internasional ini pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin pada (2008-2012), dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada (2013-2017).

Sejak 2009, dia menjadi penulis kolom rutin (JENDELA) di BanjarmasinPost, terbit tiap Senin, selain telah menerbitkan ratusan artikel di media cetak.

Berikut lima buku terbaru, karya Guru besar yang tergolong aktif menulis ini :

Glokalisasi: Islam Banjar, Nusantara dan Dunia (Pati: Maghza Pustaka, 2021).

Sihir Gawai: Renungan Filosofis-Sufistik Era Digital (Jakarta: Quanta Elexmedia, 2021).

Jalan Tengah: Renungan Politik dan Budaya di Era Esktrem (Yogyakarta: Gading, 2019).

Agama Generasi Elektronik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).