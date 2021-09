Kelahiran Baby Aurel Disambut Keluarga Atta Halilintar, Kecantikan sang Bayi Tuai Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga Youtuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang berbahagia. Penyebabnya, mereka menyambut kelahiran Baby Aurel.

Raut wajah bahagia menantu Krisdayanti dan Anang Hermansyah saat menggendong pertama kali baby Aurel pun terlihat.

Lantas apakah Aurel Hermansyah sudah melahirkan? Rupanya tidak.

Dijelaskan Atta Halilintar, Baby Aurel bukanlah anaknya, tetapi anak dari salah satu timnya.

Baca juga: Ranty Maria & Rayn Wijaya Bintangi Anak Jalanan, Sinetron Natasha Wilona-Stefan William Disorot Lagi

Baca juga: Keberadaan Putri Anne Saat Arya Saloka Joget Pargoy Picu Penasaran Fans Aldebaran Ikatan Cinta

Hal ini dikutip dari Youtube AH, pada Senin 27 September 2021.

"Baby Aurel? Karena nama baby ini Aurel juga, yaitu anaknya salah satu dari timku Eqy BW dan istrinya, Ebil," ungkap Atta Halilintar.

Atta menjelaskan, baby Aurel diberi nama karena terinspirasi dari istrinya, Aurel Hermansyah.

"Welcome to the world, baby Jasmine Aurelie," ucap Atta Halilintar.

Karena momen ini, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun tak sabar menyambut kelahiran putri pertama mereka.

Terlihat, Aurel pun dengan luwes menggendong bayi itu.