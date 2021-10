Hari Ulang Tahun ke-75 Bea Cukai, Lebih 1.000 Mahasiswa Ikuti Customs Goes to Campus

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan menggelar Customs Goes to Campus secara daring melalui aplikasi Zoom.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Bea Cukai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan didukung kelima satuan kerjanya yakni KPPBC TMP B Banjarmasin, KPPBC TMP C Palangkaraya, KPPBC TMP C Pangkalan Bun, KPPBC TMP C Sampit, dan KPPBC TMP C Kotabaru menggelar Customs Goes to Campus secara daring melalui aplikasi Zoom.

Acara Customs Goes to Campus ini mengambil tema Smart Generation diikuti oleh mahasiswa terdaftar dari berbagai Perguruan Tinggi antara lain Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Universitas Negeri Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, Universitas Antakusuma, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sampit, STKIP Paris Barantai Kotabaru, Universitas Nusa Cendana, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Indonesia, Universitas Wijayakusuma, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan sebagainya.

Kepala Bidang Fasilitas Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Isja Bewirman, mengatakan, Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya tidak lepas dari partisipasi masyarakat, terutama dalam mengemban fungsi sebagai community protector.

"Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dipandang perlu memahami Kepabeanan dan Cukai, utamanya dalam menghadapi pesatnya perdagangan global, beserta ancaman narkoba yang merusak generasi muda," ujarnya, Jumat (1/10/2021).

Materi yang diangkat oleh para narasumber antara lain tugas dan fungsi Bea dan Cukai, barang kiriman, rokok illegal, dan narkoba.

Dari materi yang disampaikan, diharapkan mahasiswa memahami tugas Bea dan Cukai sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lanjut dia, berperan sangat penting untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri dalam negeri, memberantas penyelundupan, memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara optimal untuk penerimaan keuangan negara.

"Antusiasme mahasiswa membuat acara Customs Goes to Campus ini berlangsung dengan meriah dan direspon dengan beragam pertanyaan oleh mahasiswa," sebut Isja.

Dia juga mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati dan tidak sembarangan menerima titipan barang, apalagi oleh orang yang tidak dikenal.

Karena tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam pengiriman barang terlarang, yakni narkoba.

Bertindak sebagai narasumber di acara tersebut yakni Naim Hamidi (Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I), Fredy SN (Kepala Seksi Penindakan II), Arif Setiawan (Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data) dan Fitriyanto B (Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan).

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)

