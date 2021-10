Sikap Chevra Papinka yang Bikin Via Vallen Girang, Beri Perlakuan Istimewa Saat Si Pedangdut Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelantun lagu Meraih Bintang, Via Vallen sedang berulang tahun ke-30. Jumat, 1 Oktober 2021 sang pedangdut mendapatkan kejutan istimewa dari kekasih yakni Chevra Papinka.

Dikatakan istimewa karena ini adalah kali pertamanya vokalis band Papinka, Chevra Yolandi memberikan kejutan ultah kepada wanita spesial.

Sama halnya dengan Via Vallen yang baru sekali itu mendapatkan kejutan ulang tahun dari pria spesial.

Sikap Chevra itu membuat Via Vallen girang.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @viavallen, Jumat (1/10/2021) Via Vallen tampak bahagia ketika tahu pacarnya sangat romantis.

Chevra sendirilah yang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk pedangdut asal Sidoarjo itu.

“Semua perempuan pasti ingin diperlakukan dengan baik dan merasa benar2 sangatt dicintai oleh pasangannya And I got it last night, “ ujar Via Vallen dalam caption postingan insta storiesnya.

Maka dari itu, Via amat sangat berterima kasih kepada Chevra yang telah berusaha membahagiakannya.

“Thank you sayang @chevra_yo88. It means a lot to me, “ lanjutnya.

Menariknya, Chevra menghadiahkan sebuah kue tart spesial bertemakan Manchester United (MU).