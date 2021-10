Rayakan 1 Tahun Pacaran, Dul Jaelani Sebut Tissa Biani Lebih Cantik Aslinya Daripada di Kamera

BANJARMASINPOST.CO.ID- Tak terasa musisi Dul Jaelani sudah satu tahun berpacaran dengan artis Tissa Biani.

Keduanya pun sepertinya tambah kompak. Baik Tissa Biana dan Dul Jaelani kerap membagikan moment kebersamaan mereka.

Putra bungsu pasangan Maia Estianty dan Ahmad Dhani pun saat ini tak segan menunjukkan kemesraannya dengan Tissa Biani.

Nah genap 1 tahun pacaran,Tissa Biani memberikan kejutan kepada adik Al Ghazali serta El Rumi ini.

Bahkandi perayaan 1 tahun pacaran mereka, kedua psangan muda ini terlihat saling puji.

Keduanya pun kompak menggenakan pakaian serba putih.

Dul Jaelani dan Tissa Biani. (instagram @duljaelani)

Dengan menutup mata Dul, Tissa membawa kekasih ke area kolam renang.

Tissa telah menghias kolam renang dengan tulisan “HAPPY ANNIVERSARY” yang dilengkapi taburan bunga bewarna merah.

Dul Jaelani terkagum-kagum usai membuka mata dan melihat kejutan dari Tissa. Keduanya juga saling berpelukan.

“My lovely girl give me this amazing surprise that I can not read the gerik-gerik,” kata Dul Jaelani sambil becanda, dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Jumat (1/10/2021).