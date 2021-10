Ke-4 Kalinya BTS Raih Daesang The Fact Music Awards 2021, Persembahkan Untuk ARMY

BANJARMASINPOST.CO.ID - 2021 merupakan salah satu tahun yang tak akan dilupakan para personil boy grup BTS.

Bagaimana tidak, di tahun ini banyak pencapaian yang didapat BTS.

Dari berbicara di Sidang Umum PBB, lagu mereka masuk Billboard hingga berkolaborasi dengan grup rock terkenal Inggris Coldplay.

Terbaru BTS kembali meraih penghargaan Daesang (grand prize) di ajang penghargaan The Fact Music Awards 2021 (TFMA) Sabtu (2/10/2021).

Dan ini merupakan Daesang keempat yang diraih BTS di TMFA.

Selain Daesang, BTS meraih empat penghargaan lainnya, yakni Artist of the Year, Listener's Choice, Fan N Star Most Voted (Singer), dan U+Idol Live Popularity Award.

Leader BTS RM mengucapkan terima kasih atas penghargaan utama yang diterima grupnya tersebut.

BTS (istimewa)

"Kami meraih banyak hal tahun ini, dari nomor 1 Billboard Hot 100, tampil di Grammy, pergi ke PBB, tetapi kami tidak bisa bertemu penggemar secara langsung," kata RM dalam sambutannya seperti dikutip Soompi, Minggu (3/10/2021).

Menurut RM, tidak bisa bertatap muka langsung dengan penggemar adalah penyesalan terbesarnya.

Namun, RM merasa grupnya mendapat banyak cinta dari jauh sehingga mereka bisa meraih penghargaan tersebut.