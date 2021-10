Kepanikan Mbak Lala Lihat Kiano Baim Wong Mendadak Batuk Usai Kejar Rafathar Terekam, Ini Sebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rafathar Malik Ahmad dan Kiano Tiger Wong kembali bertemu. Anak youtuber Baim Wong dan putra presenter Raffi Ahmad kembali menyatu.

Kiano Tiger Wong dan Rafathar bertemu ketika Paula Verhoeven, Nagita Slavinda, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora maternity shoot beberapa hari yang lalu.

Diketahui, Rafathar tidak akur dengan Baim Wong. Namun ternyata hal itu berbeda ketika dengan anak 'sang musuh' yakni Kiano.

Saat di Andara, Kiano yang kala itu tak didampingi Baim Wong berupaya mengakrabi Rafathar.

Momen pertemuan mereka terekam dalam vidoe vlog tayangan kanal Youtube Baim Paula unggahan pada Jumat (1/10/2021).

Rafathar ambil sikap, dia pun menerima pelukan hangat dari Kiano Tiger Wong.

Setelah sekian lama tak berjumpa akhirnya mereka bermain bersama lagi, mulai dari kejar-kejaran sampai main kuda-kudaan sembari didampingi oleh Mbak Lala, pengasuh Rafathar.

"Dicariin Kiano. Itu adeknya. Tadi Aa katanya. Beneran Mbak Lala gak bohong, " ucap Mbak Lala ke Rafathar.

Mbak Lala mengantarkan Rafathar menemui Kiano yang lagi bermain.

"Say hi adek. Hi adek, " sambungnya.

