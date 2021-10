Bayaran Jadi Tamu di Youtube Ayu Ting Ting Disentil Mongol Stres, Singgung Soal Sikap Ayah Ozak

YouTube Qiss You TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menjadikan komika Mongol Stres sebagai bintang tamu channel youtubenya, Qiss You TV.

Putri Abdul Rozak itu mengorek sejumlah hal terkait dengan kehidupan Mongol Stres.

Satu di antaranya terkait fakta tentang pria bernama asli Rony Imannuel ini adalah artis dengan bayaran fantastis.

Hal ini dikutip dari kanal YouTube Qiss You TV pada 29 September 2021.

Akan tetapi, ia membenarkan kabar soal jobnya yang melimpah ketimbang rekan seprofesinya.

“Bener nggak sih elu katanya stand up comedian termahal?” tanya Ayu Ting Ting.

“Itu kan media yang bilang. Media yang menyatakan itu dari 2012. Karena gue inget banget pada 2012 itu gue bisa manggung sampai 4 lokasi satu hari dengan bayaran Rp8 juta per acara. Jadi gue pakai ojek sampai langganan. Gue kasih dia Rp400-500 ribu nganter gue seharian. Cium tangan abang ojeknya,” beber Mongol.

“Makanya media langsung bilang stand up comedian termahal di Indonesia itu until now (sampai sekarang) karena yang nggak ada job lagi. Kalau gue masih bisa ngezoom, hari Minggu, hari Selasa,” ujarnya kemudian.

Dalam podcast yang sama, terungkaplah honor Mongol Stres sekali manggung.

Tak main-main, ia ternyata mendapat bayaran Rp70 juta untuk satu kali penampilan berdurasi 15 menit.

