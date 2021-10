Live Vidio Jadwal & Prediksi Liga 2 Ada PSCS Cilacap vs PSG Pati serta PSIM Yogjakarta vs PS Hizbul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan jadwal pertandingan Liga 2 Indonesia Live Streaming TV Online pekan kedua Senin (4/10/2021) sore hingga malam ini. Ada beberapa laga seperti Badak Lampung vs PSKS Cimahi dan PSCS Cilacap vs PSG Pati serta PSIM Yogjakarta vs PS Hisbul.

Jadwal pertandingan Liga Indonesia Live Streaming TV Online pekan ke dua akan diawali laga Badak Lampung vs PSKS Cimahi yang di mulai pukul 15.15 WIB. dilanjutkan pada jam yang sama PSCS Cilacap vs PSG Pati malam giliran laga PSIM Yogjakarta vs PS Hisbul pukul 18.15 WIB.

Ketiga laga jadwal pertandingan Liga Indonesia Live Streaming TV Online pekan ke dua hanya tayang di via streaming Vidio.com serta OChanel.

Link jadwal pertandingan Liga Indonesia Live Streaming TV Online pekan ke dua hanya tayang di via streaming Vidio.com serta OChanel ada di tautan setelah berita ini.

Pertandingan PSIM Yogyakarta melawan HW

FC pada pekan kedua Grup C Liga 2 2021 diprediksi akan berlangsung sengit.

Laga PSIM Yogyakarta vs HW FC dijadwalkan bakal berlangsung pada Senin (4/10/2021), di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pukul 18.15 WIB.

Baik PSIM Yogyakarta maupun HW FC sama-sama mengincar kemenangan perdana untuk menjaga asa dan motivasi pemain untuk dapat lolos dari babak penyisihan grup.

Uji tanding PSIM Yogyakarta lawan Barito Putera di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Rabu (23/9/2020). (MEDIA OFFICIAL PSIM)

Saat ini, PSIM Yogyakarta yang diasuh oleh Seto Nurdiyantoro belum mencatatkan poin setelah kalah dari PSCS Cilacap pada pekan pertama dengan skor tipis 0-1.

Sementara HW FC juga bakal membidik kemenangan perdana, karena pada pekan pertama Taufik Kasrun dkk hanya meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Persijap Jepara.