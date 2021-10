Daftar Fakta Sosok Sabrina Anggraini, Calon Istri Belva Devara si Bos Ruang Guru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendadak nama Sabrina Anggraini jadi sorotan. Penyebabnya, dia baru saja dilamar sang kekasih, Belva Devara.

Belva Devara dikenal sebagai Bos Ruang Guru alias CEO aplikasi belajar lewat daring di Indonesia.

Momen lamaran Belva Devara pun terungkap unggahan Instagram Belva Devara, @belvadevara, baru-baru ini.

Belva Devara memberikan kado istimewa dengan cara unik kepada Sabrina Anggraini.

"Jangan bilang2 dulu ke dia yah. Momen terdeg2an...," tulis Belva Devara.

Unggahan tersebut pun disusul dengan unggahan potret lain dengan pose Belva Devara melamar Sabrina Anggraini.

"So will you marry me?" susul Belva Devara.

"I said yes," balas Sabrina Anggraini.

Dalam instagram Sabrina juga diunggah sejumlah momen lamaran Belva itu.

"Bener2 kirain lagi mau photoshoot buat foto professional, makanya pake baju rapih. Tapi fotografernya sekalian ngarahin buat foto2 berdua juga. Ikut2 aja karena ya bagus juga buat stok foto, ternyata..

The most memorable day of my life," tulisnya.

