Satu Sumber Uang Reino Barack Tersorot Lagi, Imbas Syahrini dan Aisyahrani Terungkap Fakta Hotelnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Termasuk dalam kategori hotel terbaik di dunia, fakta baru soal sumber uang keluarga Reino Barack yang kini tengah disambangi Syahrini dan keluarga kembali terungkap.

Reino Barack diketahui memiliki sejumlah usaha. Satu di antaranya, suami Incess berinvestasi di bidang wisata.

Nah, Reino Barack ternyata juga memiliki investasi hotel di Bali. Tak main-main, hotelnya memiliki pengaruh.

Diketahui kini Syahrini dan Reino Barack tengah asik berlibur dan menginap di hotel mewah Mandapa A Ritz- Carlton Reserve Bali yang juga menjadi sumber kekayaan suaminya tersebut.

Berlokasi di kawasan Ubud, harga menginap di hotel tersebut berkisar mulai dari Rp 10 juta hingga belasan juta rupiah per malam.

Wajar saja, rupanya hotel tersebut pernah mendapatkan penghargaan Best Hotel In The World setelah 2 tahun berdiri.

Masuk dalam jajaran kategori Luxury Hotel atau Hotel Mewah, Mandapa A Ritz-Carlton Reserve Bali menyajikan suasana nan asri dengan menghadirkan hijaunya pemandangan sawah serta sungai yang mengalir melintasi kamar - kamar pengunjung.

Fasilitas yang disajikan pun begitu lengkap mulai dari ruang tamu, ruang bersantai, hingga kolam renang.

Ukuran kamar pun amat luas layaknya satu buah rumah dengan beberapa ruangan yang fungsional beserta taman kecil di bagian luar.

Selain beberapa kali mendapat penghargaan, fakta baru soal hotel milik Reino Barack itu kembali diungkap oleh akun fanbase @official.syrb, Rabu (6/10/2021).