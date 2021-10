Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Prancis di Semifinal UEFA Nations League Malam Ini

Jadwal UEFA Nations League babak Semifinal via Live Streaming Mola TV hari Belgia vs Prancis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal UEFA Nations League (UNL) 2020/2021 babak semifinal antara Italia vs Spanyol akan digelar pada Kamis (7/10/2021) sedangkan Belgia vs Prancis Jumat (8/10/2021) via Live Streaming Mola TV.

Spanyol sedang menunggu hasil laga antara Belgia vs Prancis akan meluncur ke final UEFA Nation League 2021 yang dimainkan Senin (11/10/2021).

Rangkaian laga semifinal dan final di Jadwal UEFA Nations League tayang melalui Live Streaming Mola TV. Termasuk laga Italia vs Spanyol dan Belgia vs Prancis.

UEFA Nations League 2021 kali ini adalah edisi kedua UNL. Seperti UNL 2019 yang dimenangi oleh Portugal, sistem putaran final yang dipakai adalah final four.

Baca juga: LIVE Indosiar! Line Up & Link Streaming Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia, Egy Main

Baca juga: Hasil UEFA Nations League : Spanyol Jinakkan Italia & Lolos ke Final, Skor Akhir 1-2

Tercatat 4 tim juara Grup 1, 2, 3, dan 4 dari Liga A akan dipertarungkan dengan format sistem gugur.

Rangkaian final four UNL 2021 akan digelar di Italia. UEFA telah memilih Stadion Allianz di Turin dan Stadion San Siro di Milan untuk menggelar laga.

Stadion Allianz, yang akan disebut sebagai Stadion Juventus, menjadi venue laga Belgia vs Perancis dan perebutan tempat ketiga.

Sementara itu, San Siro jadi tempat partai Italia vs Spanyol dan final UNL.

Modal Gli Azzurri, julukan Italia, cukup besar untuk bisa meraih tiket ke final UNL. Selain karena faktor tuan rumah, Italia juga masih konsisten tak terkalahkan.

Saat ini tim asuhan Roberto Mancini tak terkalahkan di 37 laga internasional terakhir.