Aura Kecantikan Haico VDV Semakin Terlihat, Nama Rangga Azof Pun Ikut Terseret

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kian bersinar meski sinetron Samudra Cinta yang dibintanginya bersama Rangga Azof telah tamat, intip wajah cantik Haico Van Der Veken yang kini disebut tampak berbeda.

Meledaknya Sinetron Samudra Cinta yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV beberapa waktu lalu ikut melambungkan nama kedua pemeran utamanya yang tak lain adalah Rangga Azof dan Haico VDV.

Terbilang masih menjadi artis baru yang terjun di dunia hiburan tanah air, penampilan Haico VDV sudah berhasil menyita perhatian penonton lantaran pesona wajah cantik dan kemampuan akting yang ditunjukkannya.

Berperan sebagai istri dari Rangga Azof, wanita berusia 19 tahun tersebut bahkan berhasil membuat penonton setianya ikut terbawa perasaan sehingga berharap keduanya bisa menjadi sepasang kekasih di luar lokasi syuting.

Memang usai sinetron yang mereka bintangi tamat, Haico dan Azof masih sering tampil bersama sehingga menguatkan dugaan bahwa keduanya memang benar menjalin hubungan asmara.

Namun setelah berpisah dari Rangga Azof di Sinetron Samudra Cinta, penampilan terbaru Haico ternyata berhasil menuai sorotan netizen.

Pasalnya dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Jumat (8/10/2021) kini wajah Haico VDV terlihat semakin cantik dan dewasa.

Wajah cantik Haico VDV (Instagram@haico.vdv)

"a little photo sesh back in bali with the amazing photographer and makeup artist @karinayasmine,"

Dalam foto tersebut tampak wajah asli Haico VDV menggunakan riasan natural dan selaras dengan warna kulit aslinya yang tampak eksotis dari dekat.

Berbeda dengan biasanya, penampakan wajah Haico VDV tersebut pun mendapat berbagai macam reaksi dari warganet yang menyebutnya tampak berubah hingga menghubungkannya dengan Rangga AZof.