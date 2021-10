Jalan Rusak di Tabalong karena Truk Angkutan Semen, Kadishub Kalsel Mengadu ke Dirjen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keberadaan angkutan semen PT Conch di Tabalong yang dianggap membuat kerusakan banyak jalan yang dilintasinya akibat diduga over kapasitas dikeluhkan langsung Kadishub Kalsel Rusdiansyah.

Wacana jembatan timbang di Tabalong yang kini belum terealisasi harapnya bisa direalisasikan segera.

Terangnya Jumat (8/10/2021) keluhan tersebut langsung ia utarakan ke Dirjen Perhubungan Darat Hubdat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kemarin.

"Terpenting dipikirkan sekarang adalah jembatan timbang Tabalong, karena adanya angkutan semen PT Conch yang disebut merusak sebagian jalan di kawasan hulu sungai," ujarnya.

Baca juga: Satu Tersangka Perampokan Nenek di Kelayan B Dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan

Baca juga: Anggotanya Dites Urine, Kasatpol PP Banjarmasin Berharap Tidak Ada yang Positif

Ia berharap jembatan timbang bisa segera dioperasikan dengan itu zero angkutan Over Dimensi Over Load (Odol) bisa terealisasi di 2023.

"Saya mohon perhatian lebih kepada kawasan hulu sungai juga dengan adanya jembatan timbang di Tabalong, karena dengan adanya itu ada pembatasan tonase angkutan yang melintas, jalan yang sudah dibangun oleh Balai jalan tidak mudah rusak kembali," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo juga turut menyuarakan perlunya tambahan jembatan timbang di Kalsel.

Rusaknya jalan Gubernur Syarkawi menurutnya selain karena tergenang saat banjir di awal 2021 lalu juga karena angkutan yang melebihi kapasitas.

Termasuk kini larangan angkutan logistik yang ingin melintas di Jembatan Alalak 1 menurutnya diduga disebabkan dikhawatirkan angkutan melebihi kapasitas sehingga tak diperbolehkan melintas.

"Itulah fungsi dari jembatan timbang, yang sampai saat ini cuma satu di Kalsel," imbuhnya.