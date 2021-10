Tinju dunia antara Vasyl Lomachenko vs Teofimo Lopez - Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr, Belum Tentu Siaran Langsung TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia sepanjang Oktober 2021, Ada Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr. Duel ini belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming duel Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr perebutan gelar kelas ringan WBA, WBO, dan IBF sampai saat ini belum ada konfirmasi siaran langsung tv nasional. Namun kabarnya laga ini akan tayang via Trailer PPV.

Jadwal Tinju Dunia Oktober 2021

Oktober 2021 menjadi ajang pembuktian juara tinju dunia kelas berat antara Tyson Fury dan Deontay Wilder.

Duel keduanya masuk dalam Jadwal Tinju Dunia yang digelar Oktober 2021 dan jadi pusat perhatian pecinta olahraga adu pukul ini.

Tinju Dunia bulan Oktober 2021 akan dipenuhi pertarungan penuh gengsi. Termasuk duel Deontay Wilder vs Tyson Fury.

Beberapa perebutan gelar Tinju Dunia akan digelar di sepanjang bulan.

Pertarungan yang paling menyedot perhatian tentu saja duel Tyson Fury vs Deontay Wilder.