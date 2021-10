Sumber Uang Baru Rangga Azof dengan Haico VDV, Dipertemukan Lagi Usai Samudra Cinta Tamat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat terpisah lantaran tamatnya Sinetron Samudra Cinta, Rangga Azof dan Haico Van Der Veken kembali dipertemukan dalam project pekerjaan yang sama.

Chemistry antara Rangga Azof dan Haico VDV dalam memerankan adegan pasangan suami istri hingga saat ini masih terus menjadi sorotan.

Pasalnya akibat peran mereka dalam sinetron yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV tersebut, Azof dan Haico santer disebut terlibat cinta lokasi.

Memang meski sinetron yang mereka bintangi telah tamat, Haico dan Azof masih sering terlihat tampil bersama dan dipasangkan dalam berbagai kesempatan.

Bahkan dilansir melalui unggahan di akun instagram miliknya, Rabu (13/10/2021) baru - baru ini Rangga Azof kembali dipercaya untuk menjadi brand ambassador produk kecantikan yang sebelumnya telah terlebih dahulu menggaet Haico VDV.

Adapun brand kecantikan yang dimaksud adalah whitelab yang sebelumnya juga menjadi sponsor utama video klip Bahagia Bersamamu milik Haico VDV.

Di video klip tersebut, Haico dan Azof kembali beradu mesra dengan memerankan adegan pasangan kekasih yang memiliki harapan untuk hidup menua bersama.

" BAGI-BAGI 3 JUTAAA

Happy banget bisa jadi Brand Ambassador @whitelab_id, terima kasih semua atas dukungan kalian! Nah hari ini gw mau bagi-bagi 3 JUTA rupiah untuk 6 orang pemenang," tulis Azof.

Kabar ditunjuknya Azof sebagai Brand Ambassador bersama dengan Haico ini juga turut diumumkan secara resmi oleh akun instagram Whitelab.

"YES WE HEAR YOU!

Introducing @azofrangga as Whitelab’s newest Brand Ambassador