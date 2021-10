Prediksi & Link Live Streaming TVRI Indonesia Vs Denmark di Semifinal Piala Thomas, Garuda Unggul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Indonesia Vs Denmark di babak semifinal Piala Thomas 2021 Sabtu (16/10/2021) hari ini. Laga bisa ditonton via Live Streaming TV Online BWF di Vidio dan beberapa via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Piala Thomas termasuk Live Score.

Kemenangan atas Malaysia membawa Indonesia berhak melaju ke babak semifinal Piala Thomas 2021.

Indonesia butuh dua langkah lagi untuk bisa menghapus dahaga gelar juara Piala Thomas yang terakhir kali dimenangkan tahun 2002.

Hanya saja bukan perkara mudah bagi Indonesia untuk bisa menuntaskan impian membawa pulang kembali trofi Piala Thomas.

Hal ini mengingat Indonesia telah dihadang Denmark terlebih dahulu untuk memperebutkan satu tiket berlaga di puncak.

Laga melawan Denmark akan menjadi momen krusial bagi para wakil Indonesia untuk kembali memberikan yang terbaik.

Bekal berharga berupa kemenangan penting melawan Taiwan dan Malaysia diharapkan mampu membangkitkan motivasi para pemain Merah Putih.