Penampakan Dada Bidang Verrel Bramasta di Bali Disorot, Warganet Sebut 'Makin Panas' Lihatnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berwajah tampan, paras mempesona aktor Verrell Bramasta memang mampu memikat hati para wanita bahkan di antaranya Natasha Wilona, Febby Rastanty hingga Aurel Hermansyah pernah kepincut.

Rajin berolahraga membuat Verrell Bramasta sukses memperoleh tubuh atletis. Kini badannya berotot, kekar dan berdada bidang bak roti sobek saja.

Paras ganteng anak Venna Melinda dan Ivan Fadilla suka mencuri perhatian warganet. Ini seperti yang baru-baru saja terjadi.

Minggu (17/10/2021) Verrell Bramasta yang tengah berada di Pulau Bali mengunggah beberapa foto terbarunya.

Gaya Verrel Bramasta disorot (instagram@bramastavrl)

Salah satunya yakni foto dengan gaya lagi menatap pantai sembari pamer dada bidang.

Verrell duduk di atas bangunan bertembok berlatar belakangan pantai yang indah.

LWhen it's 40' C out.

•Photo @claus_schmidtt

wardrobe by @arturroeggo

Location @ulucliffhouse, “ tulisnyda dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @bramastavrl, Minggu (17/10/2021).