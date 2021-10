Live Vidio Prediksi PSG vs RB Leipzig di Liga Champions Malam Ini, Messi & Mbappe Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Paris Saint-Germain (PSG) vs RB Leipzig di laga Liga Champions, Rabu (20/10/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Messi dan Mbappe main, Neymar absen.

PSG akan berusaha meraih kemenangan beruntun di Liga Champions ketika mereka menjamu RB Leipzig di Parc des Princes pada Selasa malam.

Matchday 3 Babak Grup Liga Champions akan melihat Parc des Princes menjadi tuan rumah pertemuan penting Grup A saat klub kelas berat Prancis PSG bersiap untuk bersaing ketat dengan pakaian Bundesliga RB Leipzig.

Pasukan Mauricio Pochettino ditahan imbang 1-1 oleh Club Brugge dalam pertandingan pembuka Liga Champions mereka, tetapi mereka menebus kesalahan dengan kemenangan penting 2-0 atas Manchester City dalam pertandingan Eropa terbaru mereka.

Gelandang Argentina Paris Saint-Germain Angel Di Maria (kiri) merayakan kemenangan bersama pemain depan Paris Saint-Germain asal Brasil Neymar setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola semi-final Liga Champions UEFA antara Leipzig dan Paris Saint-Germain di stadion Luz di Lisbon pada 18 Agustus 2020. (David Ramos / POOL / AFP)

Idrissa Gueye mencetak gol pembuka yang menggelegar dari jarak dekat sebelum Lionel Messi mengirim tendangan melengkung kaki kiri yang indah untuk mencatatkan gol pertamanya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan warna biru laut dan menyegel ketiga poin untuk Les Parisiens.

Sementara mereka berada di bawah pengawasan karena penampilan mereka yang lesu, raksasa Paris melonjak tinggi di Ligue 1 dan saat ini duduk di puncak klasemen, unggul sembilan poin.

Mereka datang dengan dukungan kemenangan kandang 2-1 melawan Angers, dengan gol dari Danilo Pereira dan Kylian Mbappe.