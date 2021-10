Jadwal Live TVRI Perempat Final Denmark Open, Jonatan Christie Bertemu Pebulutangkis Putra 1 Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal badminton hari ini Denmark Open 2021 di babak perempat final hari ini, Jumat (22/10/2020) yang bisa disaksikan via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TVRI. Jonatan Christie ditantang Kento Momota dari Jepang.

Siaran langsung turnamen badminton ini bisa diakses via Live Streaming Denmark Open 2021 bisa dipantau via Live Score di laman BWF pada 19-24 Oktober 2021.

Sementara jadwal badminton Denmark Open hari ini Jumat (22/10/2020), di Odense Sports Park, Odense V, Denmark, menampilkan wakil Indonesia yang akan bertarung di babak perempat final termasuk Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Huang Dong Ping/Zheng Yu (China), Ganda Campuran Praveen Jordan/Melati Daeva (Indonesia) vs Feng Yan Zhe/Du Yue (China) dan Jonatan Christie vs Kento Momota (Jepang).

Memasuki hari keempat Denmark Open 2021, Jumat (22/10), sejumlah pemain Indonesia akan memainkan laga babak perempat final. Link Live Streaming Denmark Open 2021 dan Live Score ada di artikel ini.

Baca juga: Hasil Denmark Open 2021, 6 Wakil Indonesia ke Perempat Final, Greysia/Apriyani Bertemu Wakil China

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain, Timnas Indonesia vs Nepal U-23 di Laga Persahabatan, Witan Starter

Baca juga: Live Indosiar, Persib Bandung Vs PSS Sleman di Liga 1, Laga Penentu Nasib Pelatih Link Streaming

Berikut jadwal Denmark Open 2021 hari ini, Jumat (22/10/2021) yang digelar di Odense Sports Park, Denmark.

Jadwal pertandingan Denmark Open 2021 hari ini telah memasuki babak perempat final.

Pertandingan perempat final Denmark Open 2021 akan disiarkan langsung di TVRI dan bisa diakses secara streaming melalui layanan Vidio.com, khusus court satu.

Terdapat enam wakil Indonesia yang akan tampil di babak perempat final Denmark Open 2021.

Keenam wakil Indonesia tersebut meliputi dua sektor tunggal putra, dua ganda putra, satu ganda putri, dan satu ganda campuran.

Di sektor tunggal putra, harapan Indonesia tertumpu pada Jonatan Christie dan Tommy Sugiarto.