Dulu Isukan Taaruf dengan Rangga Azof, Kini Cut Syifa Bagi Kabar yang Bikin Angela Gilsha Bangga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat Cut Syifa yang bermain di Sinetron Samudra Cinta? Dulu dia sempat diisukan taaruf dengan Rangga Azof.

Kini, lawan main Haico Van Der Veken kala di Samudra Cinta itu membagikan kabar yang membuat Angela Gilsha bangga.

Ya, Cut Syifa berhasil meraih penghargaan di ajang bergengsi yakni Festival Film Bandung 2021.

Cut Syifa meriah penghargaaan sebagai Pemeran Wanita Terpuji Serial Web mengalahkan sejumlah pesaingnya yang tak kaleng-kaleng di dunia entertainment.

Dilansir dari unggahannya di instagram, Cut Syifa memajang penghargaan tersebut hingga menuai apresiasi dari berbagai kalangan.

"Alhamdulillah.. Terimakasih atas apresiasinya @festivalfilmbandung

Terimakasih untuk @sinemart_ph, bu @arieazis, kak @lexiexu47, yang telah memberikan aku kesempatan memerankan tokoh Erika dan Eliza.

Untuk seluruh team Omen, terimakasih kerja sama dan kerja kerasnya.. Yang selalu bilang 'saranghaeyo!'

Buat nguatin satu sama lain pas udah mulai capek, we did it!", ungkap Cut Syifa.

Disusul ucapan untuk keluarga dan penggemar setianya.