Live Streaming Persipura Vs Barito Putera, Berebut Keluar Zona Degradasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persipura vs Barito Putera di Jadwal Liga 1 2021, Senin (25/10/2021) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Berebut keluar zona degradasi

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persipura Jayapura vs Barito Putera via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 15.15 WIB.

Link Live Streaming Persipura vs Barito Putera ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, berebut keluar zona degradasi.

Duel Persipura Jayapura vs Barito Putera di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Pekan kesembilan Liga 1 2021-2022 akan dibuka laga dua tim papan bawah klasemen sementara Persipura Jayapura Vs Barito Putera.

Pertandingan Persipura me Barito Putera akan dilangsungkan di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Senin (25/10/2021) pukul 15.15 WIB.

Persipura dan Barito Putera butuh kemenangan untuk membangkitkan semangat maupun mental para pemain, dan tentu saja mendongkrak posisi dari zona degradasi.

Pada klasemen sementara Liga 1 2021-2022, Persipura berada di peringkat 16 klasemen dengan koleksi lima poin. Sementara Barito Putera dengan empat poin di peringkat ke-17.

Apabila melihat rekor pertemuan kedua tim, Mutiara Hitam, julukan Persipura, jauh lebih unggul dari tim berjuluk Laskar Antasari, sebab tak pernah kalah di lima pertemuan terakhir.

Barito Putera melakukan pemanasan sebelum menghadapi vs PSIS Semarang di Liga 1. (IG @psbaritoputeraofficial)

Kemenangan telak juga berhasil dua kali dicatatkan atas Barito Putera, yakni dengan selisih empat gol.