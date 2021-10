Beda Perlakuan Melvin Tenggara & Verrell Bramasta ke Ibu Natasha Wilona Yang Ultah, Intip Ucapannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tengah dikabarkan kembali dekat dengan Natasha Wilona, Verrell Bramasta justru tampak memberikan perlakuan yang berbeda dari Melvin Tenggara kala ibu mantan kekasihnya itu sedang berulang tahun.

Belakangan hubungan antara Natasha Wilona dan Verrell Bramasta yang sudah putus selama 3 tahun silam kembali menjadi sorotan.

Pasalnya beberapa kali Verrell dan Wilona kedapatan menghabiskan waktu bersama dan seolah mengisyaratkan bahwa keduanya berencana untuk balikan.

Perhatian serta pengakuan soal perasaanya yang masih menyayangi Natasha Wilona pun dengan gamblang diakui oleh Verrell.

Namun sayang sempat tersiar kabar bahwa hubungan antara Verrell dan Wilona tak mendapat persetujuan dari Venna Melinda akibat perbedaan kepercayaan keduanya.

Dibalik kedekatannya dengan Verrell, Wilona juga sempat ramai dijodohkan dengan Melvin Tenggara, Crazy Rich Surabaya yang viral di media sosial.

Keduanya ramai dijodohkan setelah dalam konten yang mereka buat Melvin terlihat memberikan Lamborghini kepada Natasha Wilona, secara cuma-cuma.

Natasha Wilona sempat tertegun mendapat hadiah istimewa dari pemuda yang dijuluki Crazy Rich Surabaya itu.

Tak kalah tampan dar Verrell Bramasta, di hari ulang tahun ibu Natasha Wilona Rabu (27/10/2021) Melvin terlihat menunjukan perhatiannya.

"Selamat ulang tahun mami, Wanita hebat, kuat, berhati mulia, yang slalu menginspirasi aku tiap hari jadi yang lebih baik. I love you, Mom… I do. Thankyou for always being there," tulis Wilona.