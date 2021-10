Butter BTS Masuk Nominasi Grammy Awards 2022 Bersaing Ketat Dengan Lagu Musisi Top Dunia Lainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID- Boy grup asal Korea BTS terbukti telah membius penggemar di seluruh dunia.

Usai berkolaborasi dengan band asal Inggris Coldplay serta konser mereka, kabar gembira kembali muncul.

Lagu BTS berjudul Butter masuk nominasi Grammy Award 2022.

BTS berada di kategori Best Pop Duo/Group.

Seperti biasa, kali ini pun persaingan sangat ketat.

Baca juga: Jimin BTS Jadi Trending Topic di Permission To Dance On Stage, Ayu Ting Ting Langsung Ikut Nge-tweet

Baca juga: Iko Uwais Bakal Adu Akting Dengan Sylvester Stallone dan Jason Statham di Film The Expendables 4

Lagu BTS Butter masuk nominasi Grammy Awards 2022 (koreaboo)

Saingan BTS di Grammy Awards 2022

Dalam kategori Best Pop Duo/Group, BTS akan melawan beberapa musisi.

Ada lagu Mood oleh 24kGoldn ft Iann Dior.

Kiss Me More oleh Doja Cat ft SZA.

Without You oleh The Kid LAROI dan Miley Cyrus.