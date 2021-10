Sosok yang Mau Diajak Verrell Bramasta ke Dubai Disentil, Nama Natasha Wilona Langsung Mencuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah kepadatan jadwal syuting Sinetron Putri Untuk Pangeran bareng Ranty Maria, Verrell Bramasta bersiap ingin liburan.

Bahkan, mantan Natasha Wilona dan Febby Rastanty itu merindukan kembali liburan ke Dubai.

Verrell Bramasta memposting dirinya naik wahana permainan yang bisa membuatnya seperti Superman yang bisa terbang mengelilingi Dubai.

Postingan tersebut dibagikan oleh Verrell Bramasta di akun TikTok miliknya.

“Wow seru banget,” kata Verrell Bramasta saat terbang bak seperti Superman.

Verrell Bramasta juga terlihat menggerakkan tangganya seperti Superman saat bermain wahana tersebut.

“I Am come from Indonesia,” sebut Verrell Bramasta.

Bahkan mantan kekasih Natasha Wilona tampak sangat seru saat merasa dirinya terbang dibawa wahana tersebut.

“I can Fly, seru guys,” kata Verrell Bramasta.

Saking rindunya dengan momen liburan tersebut, Verrell Bramasta tak hanya mengunggahnya di akun Tiktok tapi juga di akun story Instagram miliknya.