Prediksi Susunan Pemain Tottenham vs Man United di Liga Inggris Live Mola TV, Ronaldo vs Harry Kane

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Tottenham vs Man United di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Tottenham vs Man United di Liga Inggris, Sabtu (30/10/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo vs Harry Kane.

Man United berambisi menebus kekalahan memalukan yang dialami pekan lalu saat ditebas sang rival, Liverpool, 5 gol tanpa balas.

Lebih menyesakkan lagi, lantaran saat itu mereka berperan sebagai tuan rumah.

Kekalahan telak itu menjadi tanda inkonsistensi skuad besutan Ole Gunnar Solskjaer musim ini.

Bahkan di ajang Liga Primer Inggris (EPL) skuad Setan Merah juga belum bisa memutus rekor buruk, yakni belum pernah menang dalam 4 laga beruntun.

Kondisi berbeda terjadi di kubu Tottenham Hotspur. The Lilywhites baru mendapat suntikan moral usai unggul atas Burnley di babak 16 besar Carabao Cup atau Piala Liga Inggris.

Gol tunggal kemenangan Spurs dalam laga itu dibukukan oleh Lucas Moura pada menit 68'.