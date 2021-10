LINK Streaming TVRI Final French Open 2021 Hari Ini & Live Score BWF, Marcus/Kevin Main

Link Live Streaming French Open 2021 Hari Ini via Siaran Langsung TVRI, Live Streaming TVRI & Live Score BWF, Marcus/Kevin main di Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming French open 2021 babak Final hari ini, Minggu (31/10/2021) via Siaran Langsung TVRI dan Link Live Streaming Vidio.com, Marcus/Kevin main. Cek pula Live Score BWF.

Jadwal tayang wakil Indonesia French Open 2021 babak final yang disiarkan di TVRI secara gratis memulai pertandingan pembuka pukul 19.00 WIB. Turnamen Badminton ini hanya tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com, namun tak via Live Streaming TVRI.

Siaran Langsung TVRI menayangkan secara gratis hanya lewat tayangan FTA (free to air), Live Streaming French Open 2021 juga bisa via Live Streaming Vidio.com. RI. Pantau Marcus/Kevin via Live Score BWF.

Link Live Streaming French Open 2021 ada pada tautan setelah berita bisa ditonton via Live Streaming TV Online Vidio.com, tapi tak bisa via Live Streaming TVRI.

Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di final Prancis Open 2021 adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Keduanya akan ditantang oleh pemain veteran asal Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol.

Di semifinal yang berlangsung pada Sabtu (30/10/2021), Marcus/Kevin mengalahkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sedangkan Ko/Shin menang atas Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Melihat catatan head to head, The Minions unggul tipis dengan skor 2-1. Namun keduanya sudah cukup lama tidak saling berhadapan. Terakhir kali berjumpa pada Singapore Open 2016, Marcus/Kevin menang 3 game dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-14.

Keberhasilan Marcus/Kevin kembali masuk final BWF World Tour jadi tanda positif untuk Minions. Pasalnya, ganda nomor 1 BWF ini sempat mengalami penurunan performa termasuk di Olimpiade 2020 lalu.

Bahkan di Denmark Open 2021, keduanya disingkirkan juniornya sendiri, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Herry Iman Pierngadi, pelatih ganda putra Indonesia, mengatakan bahwa Marcus/Kevin sebenarnya belum kembali ke 100 persen performa terbaik.