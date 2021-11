Foto yang diduga Toyota Avanza Veloz terbaru. All New Veloz dan All New Avanza Meluncur Perdana di Hari Pahlawan 10 November 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kabar gembira bagi anda yang telah lama mengincar varian terbaru dari Toyota Veloz dan Avanza.

PT Toyota Astra Motor (TAM) telah memastikan akan melakukan debut perdana sekaligus world premiere mobil terbaru All New Veloz di pasar Indonesia, bertepatan dengan Hari Pahlawan, pada 10 November 2021.

Sekadar diketahui, acara world premiere ini juga bertepatan dengan sehari sebelum pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 pada 11 November 2021 di ICE BSD City, Tangerang.

Pada kesempatan itu, TAM juga akan melakukan world premiere All New Avanza.

Baca juga: Meski Ada Produk Mobil Listrik, Honda dan Toyota di Kalsel Masih Belum Memasarkan

Baca juga: Bocoran Tampang Avanza Veloz Teranyar, Bodi Depan dan Belakang Mirip Fortuner dan Raize

Informasi kepastian kedua mobil tersebut didapatkan Tribunnews dari undangan yang dikirim TAM ke redaksi sore ini. Seperti dilansir dari Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS! All New Veloz dan All New Avanza Mendebut Perdana 10 November,

Jadwal world premiere all new Veloz dan all new Avanza.

Prosesi world premiere kedua mobil akan dilakukan pukul 14.00 WIB.

"Dengan hormat,

Melalui surat ini PT. Toyota-Astra Motor mengundang rekan media untuk menyaksikan acara World Premiere of All New Veloz and All New Avanza Digital Launch yang akan dilaksanakan pada Rabu, 10 November 2021."

demikian sebagian isi undangan yang diedarkan TAM ke media.