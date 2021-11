Live Indosiar Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya di Liga 1 Jose Wilkson Absen, Empat Timnas Gabung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Arema vs Persebaya di Jadwal Liga 1 2021 Derbi Jatim, Sabtu (06/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Jose Wilkson absen, empat timnas gabung.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga Derbi Jatim antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pukul 20.45 WIB.

Jose Wilkson absen, empat timnas gabung.

Duel Arema FC vs Persebaya Surabaya di Derbi Jatim Liga 1 2021.

Pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya dipastikan berjalan menarik dan seru.

Rivalitas tinggi kedua tim menjadi bumbu panas derbi Jatim pada Liga 1 2021.

Sayangnya, pada derbi Jatim hari ini, Persebaya Surabaya harus merelakan bermain tampa striker asingnya, Jose Wilkson.

Jose Wilkson dipastikan absen saat menghadapi Arema FC lantaran mengalami cedera saat Bajul Ijo vs Persiraja Banda Aceh pekan lalu.

Jose Wilkson mengalami cedera pada bagian otot paha dalam, sehingga kini masih harus menepi.

Inilah Profil Jose Wilkson, Striker Baru Persebaya Surabaya yang bergabung di bursa transfer Liga 1 (ig/jose wilkson teixeira rocha)

"Tim dalam keadaan bagus, semua siap. Kecuali Wilson saya pastikan tidak masuk line up karena dalam kondisi cedera. Tetapi semua pemain bisa main termasuk empat pemain timnas juga sudah mengikuti latihan," kata pelatih Persebaya, Aji Santoso, Jumat (5/11/2021).