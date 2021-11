Wajah Mulan Jameela di Foto Jadul Bareng Tyarani dan Daffi Jadi Sorotan, Istri Ahmad Dhani Beri Blur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi Mulan Jameela mengunggah foto lawasnya ketika masih belum hijrah menimbulkan polemik di kalangan warganet.

Jumat (5/11/2021), istri musisi Ahmad Dhani tersebut posting sebuah foto jadulnya ketika makan di restoran bersama anak-anak, Tyarani Nugraha, Daffi Nugraha, Safeea Ahmad dan Muhammad Ali.

Kala itu, Mulan Jameela belum mengenakan hijab seperti sekarang.

Wajah Mulan Jameela dalam foto tersebut pun diblur sebab tak berkerudung.

"Bismillahirrahmanirrahim. We are family, no matter what, " terang Mulan Jameela dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @mulanjameela1, Sabtu (6/11/2021).

"Semoga Allah masih memberi banyak waktu utk kita bersama. Dalam ketaatan kepadaNya

Aamiin ya Mujibassailiin

#MashaAllah

#TabarakAllah," sambungnya.

Namun apa mau dikata, warganet malah jadi salah fokus dengan foto blur unggahan Mulan Jameela.

Bahkan foto tanpa hijab milik Mulan juga kena sentil netizen.

@beetya_beth : Kalau bisa foto-foto lama yang dulu tanpa hijab segera dihapus saja mbak Mulan. Karena orang kadang scroll sampe bawah

@dhanil_raymond : Yg pke tangtop aj masih dipajangin di ig.. masih bisa dilihat org byak.. telusuri aj ke bawah