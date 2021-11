Wajahnya Muncul di Postingan Ariel NOAH, Ini Sosok Sheryl Sheinafia yang Digaet Produser EXO

BANJARMASINPOST.CO.ID - Digosipkan dengan Dina Lorenza hingga balikan dengan Luna Maya, musisi Ariel NOAH mendadak memposting wajah Sheryl Sheinafia.

Lewat insta storynya, 5 November 2021, Ariel NOAH memajang cuplikan video berisi Sheryl Sheinafia.

Dalam postingan itu, Sheryl Sheinafia beraksi dalam sebuah video klip lagu.

Rupanya, Ariel NOAH mengambil cuplikan video itu dari akun instagram Sheryl yakni @sherylsheinafia.

Postingan Ariel NOAH soal Sheryl (Instagram arielnoah)

Ternyata, itu adalah lagu terbaru dari Sheryl Sheinafia.

"This song is my fresh take on urgency. there’s an underlying attraction for a lover. I don’t show any hesitation throughout the song; i’m stepping on the gas pedal without holding back. despite the obvious, the song doesn’t only address the lust for a lover; it also addresses the longing of the ‘adrenaline rush’. the enchanting whirlwind that comes hand in hand with chasing after someone. ‘Want Ur Love’ is a messy hurricane en route to the arms of someone who gives me butterflies like a highschool crush.

its now released, check it out?," tulisnya.

Artinya: "lagu ini adalah pendapat baru saya tentang urgensi. ada daya tarik yang mendasari untuk seorang kekasih. Saya tidak menunjukkan keraguan di sepanjang lagu; Aku menginjak pedal gas tanpa menahan diri. meskipun sudah jelas, lagu itu tidak hanya membahas nafsu seorang kekasih; itu juga mengatasi kerinduan 'deru adrenalin'. angin puyuh mempesona yang datang seiring dengan mengejar seseorang. 'Want Ur Love' adalah badai yang berantakan dalam perjalanan ke pelukan seseorang yang memberi saya kupu-kupu seperti naksir sekolah menengah.

sekarang sudah dirilis, coba lihat?"

Lagu itu berjudul “Want Ur Love”. Dalam single ini, Sheryl menggandeng duo produser nominasi Grammy “Tha Aristocratz” yang pernah juga memproduseri Chris Brown, Robin Thicke, Afgan, BoA, dan EXO.

Dalam prosesnya, Sheryl mengaku bahwa single “Want Ur Love" yang didominasi elemen synth ini merupakan karya yang cukup menantang. Tantangan tersebut berhasil dilaluinya dan membawa musik Sheryl ke level yang baru.

Istimewanya, dalam perilisan “Want Ur Love”, Sheryl melakukan debut kerja sama dengan label rekaman EMPIRE asal Amerika Serikat.