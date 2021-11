Dulu Jadi Makcomblang Ayu Ting Ting dengan Adit, Begini Hubungan Dokter Novita dan Anak Umi Kalsum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gagal menikah dengan pengusaha bernama Adit Jayusman, terkuak hubungan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan sang makcomblang kini.

Dokter Novita, sempat terseret dalam hubungan antara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman.

Novita Zaidt adalah dokter gigi yang berperan sebagai makcomblang putri Abdul Rozak dan Adit Jayusman.

Batal dinikahi Adit Jayusman, Ayu Ting Ting pun pilih fokus berkarier.

Nah, lama tak terdengar lagi kabar sang dokter. Hubungan terkini antara Ayu dan dokter Novita terkuak.

Ini usai Ayu mengucapkan ulang tahun untuk sang dokter melalui akun instagram pribadinya.

Minggu (7/11/2021) Ayu Ting Ting memberikan ucapan ulang tahun kepada dokter Novita Zaidt melalui postingan feed instagramnya.

Ayu memposting fotonya kala bersama sang dokter.

Keduanya saling rangkul satu sama lain.

“Happy birthday to my sist @novitazaidt smg panjang umur, sehat slalu, byk rezeki, makin sukses, smg selalu bahagia pokoknya amin.....wish u all the best ka syg n luv u, “ tulis Ayu Ting Ting dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @ayutingting92, Minggu (7/11/2021).