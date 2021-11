LIVE Trans7! Jadwal MotoGP Portugal 2021, Bagnaia Terdepan, Quartararo Loyo, Rossi Jauh 10 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Portugal 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (7/11/2021). Bagnaia terdepan juara dunia kurang semangat, cek Hasil Kualifikasi.

Francesco Bagnaia berada di posisi terdepan untuk Grand Prix MotoGP Algarve di Portimao.

Pembalap Ducati itu mengklaim posisi pole kelima berturut-turut dengan kinerja kualifikasi sempurna lainnya untuk mengambil posisi teratas dengan 0,104 detik dari rekan setimnya Jack Miller.

Untuk putaran kedua berturut-turut itu adalah kualifikasi yang sulit bagi juara dunia Fabio Quartararo, yang hanya bisa menempati posisi ketujuh di pabrikan Yamaha setelah perubahan set-up gagal bekerja seperti yang diharapkan dan memberi pebalap Prancis itu "perasaan aneh" di Q2.

Joan Mir mengamankan start barisan depan MotoGP pertamanya berdasarkan prestasi, setelah start dari tempat ketiga di GP Styrian tahun lalu karena penalti grid untuk Johann Zarco, dengan pebalap Suzuki menyelesaikan barisan depan bersama duo pabrikan Ducati.

Jorge Martin memimpin rekan setimnya di Pramac Ducati Zarco di depan baris kedua, dengan Pol Espargaro mengklaim tempat keenam untuk skuad pabrikan Honda.

Espargaro tanpa rekan setim reguler Marc Marquez yang absen dari GP Algarve setelah menderita gegar otak dalam kecelakaan latihan akhir pekan lalu.