LIVE Indosiar! Line Up & Link Streaming Persis vs Persijap di Liga 2 Malam Ini, Starter Trio Maut

Saksikan Live Streaming Persis vs Persijap di Jadwal Liga 2 2021, Selasa (09/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar. Trio Bachdim, Ferdinand dan Beto main.

Laga Persis Solo vs Persijap yang akan berlangsung di Stadion Manahan akan menjadi ajang pelampiasan sakit hati Persis Solo.

kegagalan merebut poin penuh setelah hanya bermain imbang melawan PSG Pati 1-1 membuat laju perolehan poin di kalsemen tertahan.

Oleh sebab itu sang pelatih Eko Pujianto akan memaksimalkan laga melawan Persijap Jepara.

Persijap Jepara yang tampil sendiri sukses mengalahkan Hizbul Wathan dengan skor tipis 2-0.

Gol tim berjulukan Laskar Kalinyamat dicetak oleh Crah Eka Angger pada menit ke-22.

Ricki Ariansyah membuat gol kedua pada menit ke-71. Ini kemenangan pertama bagi Persijap di Liga 2 2021.