Respons Makan Konate ke PSIS Jelang Bursa Transfer Liga 1, Arema FC & Persija Jakarta Tetap Mendekat

Makan Konate merayakan gol yang dicetaknya pada laga Madura United vs Persebaya yang berlangsung pada laga terakhir penyisihan Grup A, Piala Gubernur Jawa Timur 2020, di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat (14/2/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjadi buruan panas pada Bursa Transfer Liga 1, akhirnya Makan Konate memberi respons pada PSIS Semarang dan Arema FC. Sedangkan Persija Jakarta dikabarkan juga tertarik dengan jasa mantan pemain Persebaya tersebut.

PSIS Semarang makin niat membeli pemain asing untuk memperkuat Laskar Mahesa Jenar mengarungi BRI Liga 1 Indonesia 2021/2022.

Terbaru, Makan Konate memberi respons petinggi PSIS Semarang Junianto melalui akun sosmed pribadinya. Sedangkan sebelumnya, rumor bursa transfer Liga 1 menghangat dengan ketertarikan Arema FC dan Persija Jakarta.

Keinginan untuk mencari pemain gacor telah diungkapkan Komisaris PSIS Semarang Junianto, usai ditahan imbang Bali United.

Rencana merekrut pemain pun kembali menggema usai Laskar Mahesa Jenar dikalahkan klub papan bawah Borneo FC, dalam laga penutup seri 2 BRI liga 1 Indonesia.

Salah satu pemain yang diincar adalah Makan Konate. Pemain yang sempat memperkuat Persib Bandung dan Persebaya Surabaya dan Arema FC itu kini berbaju Terengganu FC yang kini berlaga di liga Malaysia.

Manajer PSIS Semarang Fardhan mengungkapkan keinginan untuk membeli pemain yang sempat menjadi champion bersama Persib Bandung tahun 2014 itu.

“I like him, my father ebes @anto_van_java,” kata manajer Fardhan melalui Instastory instagram pribadinya, Senin, 8 November 2021.

Fardhan yang mengaku suka dengan Makan Konate pun memberikan kode agar Komisaris PSIS Semarang yang kini berada di Batam untuk menyebrang ke Johor Bahru Malaysia untuk menjemput sang idola.

“Dari Batam sangat dekat dengan Johor Bahru Malaysia,” kata Farhan yang story yang menampilkan foto dan menandai Makan Konate.