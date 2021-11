Ciuman Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting Jadi Sinyal Pernikahan? Iis Dahlia Beri Komentar: Bismillah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto desainer Ivan Gunawan dan pedangdut Ayu Ting Ting memicu komentar Iis Dahlia hingga Vega Darwanti.

Penyebabnya, Ivan Gunawan atau Igun memamerkan momen mencium Ayu Ting Ting kala di panggung.

Bibir Ivan Gunawan mendarat di pipi putri Abdul Rozak atau Ayah Ozak itu.

Hal ini terekam dalam postingan Ivan Gunawan baru-baru ini.

Praktis, foto itu membuat heboh publik, termasuk para artis yakni Iis Dahlia hingga Vega Darwanti.

Adanya foto itu juga seolah menjadi isyarat Ivan dan Ayu Ting Ting memiliki hubungan spesial.

"With the right person, it feels simple. Even when it’s difficult it feels simple.

Because you never question if it’s worth it. You know the answer is always yes and you know that i always stand by your side," tulis Ivan Gunawan di Instagram-nya @ivan_gunawan, Senin, 15 November 2021.

Artinya: "Dengan orang yang tepat, rasanya sederhana. Bahkan ketika itu sulit terasa sederhana. Karena kamu tidak mempertanyakan apakah itu layak, kamu tahu kalau aku selalu berdiri di sisimu"

Bukan hanya satu saja foto yang diunggah Ivan Gunawan.

Igun mengunggah dua foto romantis lainnya di Instagram.