Link Live Streaming Granada vs Real Madrid di Liga Spanyol Benzema & Vinicius Starter

Granada VS Real Madrid di Liga Spanyol, Senin (22/11/2021) WIB. Pemain depan Real Madrid asal Prancis Karim Benzema (3R) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Alaves dan Real Madrid di stadion Mendizorroza di Vitoria pada 14 Agustus 2021.

Prediksi Susunan Pemain (Line Up) Granada VS Real Madrid di Liga Spanyol, Senin (22/11/2021) WIB. Karim Benzema dan Vinicius Junior starter.

Duel Liga Spanyol antara Granada VS Real Madrid mulai pukul 22:15 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Karim Benzema dan Vinicius Junior starter.

Duel Granada VS Real Madrid di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Real Madrid untuk sementara bisa naik ke puncak klasemen La Liga ketika mereka berhadapan dengan Granada di Nuevo Estadio de Los Carmenes akhir pekan ini.

Real Madrid akan mengincar posisi teratas di tabel La Liga saat mereka bertandang ke Los Carmenes untuk menghadapi Granada di Matchweek 14 pada Minggu sore.

Real Madrid saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 27 poin dari 12 pertandingan. Pasukan Carlo Ancelotti terpaut satu poin dari pemimpin klasemen Real Sociedad dan Sevilla.

Mereka dapat menyusul mereka dengan kemenangan pada hari Minggu, setidaknya untuk sementara, mengingat bahwa La Real tidak akan beraksi sampai hari ini, sementara Sevilla telah bermain imbang 2-2 melawan Alaves pada hari Sabtu.

Los Blancos tidak terkalahkan dalam empat pertemuan La Liga terakhir mereka, terakhir mengalahkan Rayo Vallecano 2-1 dan akan berharap untuk memperpanjang rekor itu akhir pekan ini.

Granada belum membuat awal yang terbaik untuk musim baru dan mendekam di posisi ke-17 dalam tabel, setelah hanya memenangkan dua dari 12 pertandingan mereka.