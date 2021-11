Lulus SKB, Peserta Seleksi CPNS Dua Formasi Ini Akan Dites Kesamaptaan dan Keterampilan Komputer 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah diumumkan.

Sebanyak 727 peserta seleksi CPNS dari 4.157 dinyatakan lulus ke tahap Seleksi Kompetisi Bidang (SKB), dan telah melakukan pemilihan lokasi pada 15 dan 16 November 2021.

Namun, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sri Lailana melalui Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur BKPP Banjarbaru, Budi Rifani menyebut, ada tambahan tes sebelum dilaksanakan tes SKB.

"Khususnya bagi pelamar jabatan pemula Polisi Pamong Praja dan Ahli Pertama pada Jabatan Pranata Komputer," ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (21/11/2021).

Adapun tes tersebut adalah tes kesamaptaan bagi Polisi Pamong Praja pria yang terdiri dari tes lari 12 menit dengan minimal jarak tempuh 2.367 meter, pull up, sit up, push up 1 menit dan shuttle run jarak 6 x 10 meter.

Sementara tes kesamaptaan Polisi Pamong Praja wanita terdiri dari lari 12 menit dengan minimal jarak tempuh 1.940 meter, chinning, sit up, push up masing-masing 1 menit dan shuttle run jarak 6x10 meter.

Sedangkan tes keterampilan bidang komputer bagi jabatan pranata komputer terdiri dari praktek camping kabel, administrasi jaringan, praktek pemrograman, dan praktik web dan basis data.

"Rencananya tes tersebut dilaksanakan sebelum tes Seleksi Kompetesi Bidang," ujarnya.

Sementara terkait pelaksanaan Tes SKB hingga saat ini masih menunggu dari BKN Pusat. Dan kembali, ia juga menegaskan, ketentuannya tidak berbeda dari pelaksanaan tes SKD sebelumnya.

